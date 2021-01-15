根據路透社調查，隨著海外市場需求的改善，日本12月的出口，可能出現兩年以來首次成長。不過這恐怕會是曇花一現，因為疫情遲未改善，以及全球關閉邊境時間延長，可能會損及日本未來幾個月的出口量。

日本18至22日將公布的重要經濟數據中，包括核心消費者物價指數(CPI)，外界預估核心CPI將會降至十多年來，最低的一次。因為日本第三次緊急狀態，可能會讓消費者信心大失，也讓外界擔心，通縮環境會趁機再崛起。

路透社彙整17位經濟學家專業預測，日本12月出口年增率估2.4％。若屬實，這將是自2018年11月以來，首次出現成長。但同期進口，可能會年減14.0％，也讓日本享有約90.9億美元貿易順差。

三菱UFJ研究諮詢(Mitsubishi UFJ Research and Consulting)表示，由於海外景氣陸續回春，故日本出口也正在復甦。不過，回春速度將趨緩，因為景氣已到達疫前水平，再加上新冠病毒還是在歐洲與其它地區肆虐。

21日，日本財政部門將公布貿易數據。

路透社調查也顯示，包括原油產品在內，但剔除生鮮食品的2020年12月核心CPI，預計年減1.1％，這是因為能源價格下跌與民眾支出減少所致。同時，這自2010年9月以來，再次出現最大跌幅。當時，核心CPI也大減1.1％。

22日，日本政府將公布2020年12月核心CPI。

這份調查還預估，日本央行將在20日至21日的政策會議上，將利率維持在負的0.1％，也把日本10年期公債殖利率目標，維持在0％左右。

(時報資訊)