澳洲產業支柱之一煤礦業，在中澳關係惡劣、北京當局採用技術手段實質禁止進口情況下，在其第2大出口市場(註：最大為日本)份額大砍9成有餘。業者別出心裁，利用原物料難以溯源特點，先賣給他國，再轉賣大陸，中繼點包括印度、巴基斯坦、中東，其中印度去年10至12月就締造史上前3高單月進口澳洲煤紀錄。

煤礦公司Whitehaven Coal表示：「中國已經用來自俄羅斯、印尼、南非等替代來源的高成本煤碳補足國內產值與需求缺口。為應對強勁工業需求和嚴寒冬季，中國去年底提高煤的進口總配額。澳洲煤碳不再交付到中國，而是在其他目的地(包括印度、巴基斯坦、中東)找買家，這些買家過去都會將煤賣到中國。」

依用途煤碳可以冶金用的焦煤、用於燃料或發電的熱能煤(動力煤)，以焦煤而言，印度、日本、中國大陸是前3大客戶，熱能煤則以日本、中國大陸、韓國為前3大客戶。

印度去年10至12月由澳洲進口煤礦分別是548萬、506萬、624萬公噸，3個月都超過2019年12月所締造的前單月最高紀錄。但印度正經歷嚴重經濟衰退和疫情夾擊，也無寒潮襲擊，在沒有明顯需求下進口量大增，似乎可證實Whitehaven說法。

儘管找到管道繼續賣煤，也不代表澳洲煤礦業未受打擊。Whitehaven執行長弗林(Paul Flynn)雖然強調銷售噸數變動不大，但是承認中國買家缺席已經嚴重削弱焦煤價格，而中國是疫情下恢復最多生產、需求最高的經濟體。他表示，有許多中國客戶反對完全不用澳洲煤，因此影響不會太大。

弗林也寄希望於大陸之外的經濟復甦，他說：「印度需求強勁反彈，而且仍然是本公司焦煤的增長銷售目的地，2021年前能夠回到疫情前水準。日本、韓國、越南、台灣對焦煤的需求也在增加。」

Whitehaven Coal的投資人可能不像弗林一樣有信心。相較於去年2月股價高點2.67澳元，該公司已經有約1/3市值因為大陸抵制行動蒸發。該公司今日在澳洲股市收跌1.11%，報1.78澳元，近1年來跌幅剛好是33.3%。

(中時新聞網)