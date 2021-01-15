台鐵將台南火車站2樓重新裝潢為古蹟旅館。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

交通部台鐵局邁入軌道經濟4.0，火車站從傳統的交通中心逐漸轉變為商業中心、旅遊中心，再變為生活中心，台鐵局擘劃「環島鐵路．珍珠串鍊」願景，將1065公里環島鐵路的241個車站，如珍珠般串起。台鐵指出，除南港、松山、萬華、台中、屏東潮州站已開發外，台南站古蹟旅館、高雄站前大樓、員林車站橋下影城商場、鳳山車站百貨影城等4案，2年內也能陸續端出成果。

台鐵資產開發中心副總謝武昌表示，台鐵的車站已經從傳統的交通中心，進化為「4.0」的生活中心，台北近年新開發的萬華、松山、南港車站，樓地板加起來剛好接近一座101大樓。以南港車站人次增加為例，發現不只有通勤、就學人口，還多出許多目的性人口，代表旅客是有目的的前往車站活動。

車站開發帶動的軌道經濟發酵，不只台鐵附屬事業收入增加，地方政府稅收也是直線上升。台鐵局副局長朱來順指出，大家以為台鐵開發車站有多大收益，其實收益更大的是地方政府。

朱來順說，台鐵近年努力的還有文化古蹟保存，古蹟不能單是保存，還要加入商業機制，例如台中站的古蹟、月台、倉庫都存在，單靠政府維持要花很多錢，透過包裝則可以達成台鐵、企業、地方政府三贏。

接下來的大站開發，還有台南、鳳山、高雄、員林，2年內會有些成果給外界。其中台南火車站2樓砸下1.5億元改裝的古蹟飯店，以前是政商名流才會去吃飯、住宿的地方，之後也要原汁原味重現，且定位為高端市場，今年中就會展開招商。

不只大站開發，小站也要做出風貌，很多地方有倉庫，可以做成咖啡廳或觀景平台吸引遊客。例如枋山站前可以觀賞無敵海景，台鐵已把雜草清除，並協調台電幫忙把電線地下化。

(中時 )