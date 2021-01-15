美國總統川普因鼓吹人民闖進國會而遭眾議院發起彈劾案，讓他成為美國史上任內二度遭彈劾的總統。據路透社引述多位知情人士報導，川普在白宮的最後日子充滿了憤怒與混亂，而忠於川普的核心圈正在縮水，多位重要官員求去；不過有些留任官員趕在卸任前推行重大政策異動，如國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布國務院取消美台來往限制，但此舉也嚇傻許多國安官員。

報導指出，川普身旁幕僚十分掙扎是否要遏止這位煩躁、暴怒又孤立的總統。一名幕僚表示，「每一位都感覺正在竭盡所能控制一切，直到拜登上台為止」。除了對身旁幕僚宣洩之外，另一項川普仍有餘力推行的即是他所關注的特赦，正專注研究要如何運用其權力，在任期結束前特赦更多自己人。

在川普鼓吹而釀成國會動亂後，川普政府內閣成員也看不下去，多位重臣紛紛自行辭職，如在川普內閣中的「中國通」、白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）請辭抗議。川普的舉止雖然讓部分官員氣到咬牙，但仍選擇留任，如在國會議員、卸任官員和企業高層等人的勸說下，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）和白宮律師西波隆（Pat Cipollone）同意留任。

另外，川普政府內部的行政官員透露，也有些官員趁此機遇，在離職前推動重大政策，如蓬佩奧在未充分與白宮協調下，就推動引發爭議的國際舉措，例如取消美政府長期以來與台官員互動限制、將古巴列為支持恐怖主義的國家，以及將葉門青年運動列為恐怖組織。消息人士透露，蓬佩奧此一決定的時間點讓許多國安官員大感意外，不過國務院不願對此評論。

(中時新聞網)