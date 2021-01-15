中國手機生產商小米和半導體企業中微皆遭美國列入投資禁令最新名單之中。小米回應表示，公司並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國國防授權法案（NDAA）下定義的中國軍方公司。公司正評估事件的潛在後果，以便更全面理解其對集團的影響。

小米在15日港股早盤收市後公告，公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米表示，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

中微半導體也於15日表示，關於被美國國防部列入中國涉軍企業名單情況，對中微公司生產經營沒有實質影響，公司產品和服務從未涉及任何軍事用途，也和中國軍方毫無關係，沒有為任何軍用終端用戶提供產品。

此外，中微將持續關注相關消息，並將嚴格按照相關法律法規履行資訊披露義務，中微強調，目前進出口業務情況一切正常，公司一直堅持合法合規經營，並嚴格遵守各經營地的包括出口管制在內相關法律法規。

(工商 )