蔡英文總統今天到台南明直宮參拜，鄉親熱烈歡迎。（曹婷婷攝）

蔡英文總統今天到台南市仁德區明直宮參拜，這是她14個月內2度來訪，湧入不少鄉親熱烈迎接；蔡英文表示，她很看好台南，台積電、GOOGLE都陸續投資台南，大家一起來打拚，把台南變成台灣經濟發展最重要引擎；她說，2021年仍會遇到更多挑戰，大家要繼續顧好台灣，同時也要鼓勵年輕人多生一點小孩。

她在2020大選前一年11月曾來訪明直宮，她說，大選後就碰到疫情，大家很快就動員起來，在台灣社會團結及政府打拚下，台灣不論疫情控制還是經濟成長，在全世界都可以說是數一數二，這就是台灣團結意志戰勝疫情，讓經濟持續成長，這是大家共同努力的成績。

由於日前有醫師感染新冠肺炎，她呼籲民眾不用緊張，疫情仍在控制中，過去一年來，謝謝全國人民配合防疫，也謝謝所有醫護人員，她也請大家一定要支持第一線醫護人員，繼續聽從中央流行疫情指揮中心防疫相關指示。

她話鋒一轉提到，數月前來台南，當時戴口罩的人並不多，後來台南市長黃偉哲祭出開罰，今天看到大家都全部戴口罩，「我給你們比個讚」。

蔡英文說，2021年仍會遇到更多挑戰，疫情也持續，希望大家一起繼續打拚，必須繼續顧好台灣，未來台灣國防力量一定會愈來愈強，讓台灣人安心，政府也會持續加碼長照及幼兒照護托嬰，鼓勵年輕人多生小孩，才有亮麗2021年。

(中時 )