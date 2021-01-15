疫情發生至今快滿一年，台灣疫情相對其他國家穩定，但是生活作息及心情難免受到影響。為抒發民眾壓抑的情緒，中友百貨今年再度與「相聲瓦舍」攜手推出「相聲百人一首．精華選萃」，農曆年後於中友C棟13F國際大廳登場演出，由三位最具代表性的相聲大師馮翊綱、宋少卿、黃士偉領銜主演。

劇本改編自馮翊綱、徐妙凡選編的「相聲百人一首」作品集。顧名思義，本作品集將從後漢曹操〈短歌行〉至明朝楊慎〈臨江仙〉，共1,300年間，選編100位具影響力的詩人，每位最具代表性的詩詞韻文，總共100首。60分鐘的表演分成5段，每段各自精彩卻又互相串連，是紓壓放鬆最佳選擇！

「相聲百人一首．精華選萃」從「相聲百人一首」中，選取33段相聲小品，分為上、下半場。上半場三個區段，第一段的主題是「生活百態」、第二段主題是「愛情與家庭」、第三段主題「癖與病」；下半場兩區段，第四段主題「古典」、第五段主題「奇幻」，每段間各有串場。

中友藝術季今年第19回演出，總計吸引超過6萬人次觀看，多年來已累積良好口碑，是許多民眾開春必看的好戲。

中友百貨顧問張光貝表示，這一年有新冠肺炎的影響，讓大家在生活上有些不便，中友百貨做好完善的防疫設施，準備好精彩的戲劇，讓大家新春樂開懷。

「相聲百人一首．精華選萃」演出陣容有馮翊綱、宋少卿、黃士偉等三位相聲名家，演出日期為2/19(五)-2/21(日)共5場，即日起開始贈／售票。

中友百貨表示，贈／售票辦法，分為現金購票：年代售票系統現金購票1張400元，雙人套票760元，三人套票1,080元（套票限購同一場次）；獨家滿額贈：持中友APP會員行動條碼當日累積滿5,000元，贈票券1張，依此類推，每ID每日限兌4張；以及獨家加價購：持中友APP會員行動條碼當日累積滿3,000元，即可以200元獨家加購票券1張，依此類推，每ID每日限購4張。

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