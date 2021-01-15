苗栗縣14日傳出今年全縣首起石虎死亡案件，由於石虎遺體的皮毛不僅溼透，還疑似有咬痕，縣府農業處自然生態保育科為確認石虎死因，將石虎遺體送往特有生物研究保育中心，由獸醫師檢查，保育科15日據檢查報告指出，這隻年幼公石虎被狗攻擊的機率很高，後續將確認出血狀況。

民眾14日清晨6時許，行經通霄鎮通灣里靠近海邊的1條產業道路，赫然發現地面躺著1具石虎遺體，石虎的部分皮毛溼透，且身上疑似有咬痕，民眾將照片PO網引起網友議論紛紛，網友懷疑石虎是被狗群咬死，不過這項揣測縣府態度保留，直到15日檢查報告出爐，才坦言石虎被狗攻擊的機率高。

自然生態保育科表示，石虎遺體經獸醫師檢查是5至6個月大的公石虎，體重為1589公克，X光片顯示牠的腰椎5至6節斷裂，研判遭犬隻攻擊的機率大，後續須確認出血狀況。這起石虎死亡案件發現位置鄰近台1線，周邊為農地的淺山環境是石虎棲地，保育科指出，2019年10月有1筆石虎路殺記錄。

若死因確定為犬殺，這起案件也將是苗栗縣今年首起石虎犬殺通報，4年內第3起犬殺案例。保育科表示，保育人員14日接獲通報後趕赴現場，發現石虎遺體外觀與民眾提供的照片相同，但石虎遺體已在路旁草叢，研判是有民眾不忍石虎遺體在路上，暫時將牠移動，石虎遺體後續交由特生中心研究。

(中時 )