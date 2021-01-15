台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）
台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）
台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）
台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，工廠內部泡棉大量燃燒，火勢熊熊黑煙衝天，消防局獲報後出動17車33人前往搶救，目前已知無人受傷受困，消防人員正全力搶救滅火，火勢於15點32分獲控制，詳細起火原因還待調查。

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(中時 )

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