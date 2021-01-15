台南後壁工廠火警 濃煙衝天無人受傷受困 15:422021/01/15 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，火勢已獲控制，所幸無人傷亡。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） 台南市後壁區竹新里一家工廠下午14點46分發生火警，工廠內部泡棉大量燃燒，火勢熊熊黑煙衝天，消防局獲報後出動17車33人前往搶救，目前已知無人受傷受困，消防人員正全力搶救滅火，火勢於15點32分獲控制，詳細起火原因還待調查。 桃園八德寺廟火警冒濃煙 幸無人傷亡受困 台南虱目魚寒害災損救助金 農曆年前撥入漁民口袋 (中時 ) #火勢 #搶救 #台南後壁 #工廠火警 #濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南連日低溫 大內區長送暖偏遠社區 11:202021/01/14 寶島 龜山長照機構火警 及時自行滅火無人傷亡 11:132021/01/13 社會 白嘉莉巡迴台南辦畫展 16日將辦簽書座談會 18:502021/01/14 寶島 台南二空新村A區都更公共設施興闢動工 11:152021/01/15 區域情報-台南 台南寒害補償 可望春節前發放 04:102021/01/15 地方新聞 高雄民宅惡火 勇母抱1歲女跳樓逃生捨命 一家3死嬰獨活 06:512021/01/15 社會 亞德客接單旺 元月營收戰新高 04:102021/01/15 證券．權證 新北學童遊台南後嘔吐腹瀉 衛生局前往採檢 09:332021/01/15 寶島 消防年前擴大演習 小萌孩齊喊帥氣 15:122021/01/14 寶島 疑電線走火電視爆炸 基隆民宅大火 1男受困救出身亡 18:382021/01/13 社會 「最美麗主持人」白嘉莉台南辦畫展 本尊明天辦簽書會 13:262021/01/15 娛樂 社會熱門新聞 中彰快速道路死亡車禍 水鹿遭騎士3度撞擊當場OHCA - 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 人夫讚表嫂胸前偉大 奔摩鐵嘿咻驚嘆：好會搖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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