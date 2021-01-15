高中畢業投入軍旅生活的張協勝，長年在雷達站工作，未料遇上一次多人死亡的火災，他隔年隨即退伍，曾嘗試過開設電子加工業、但遇到颱風負債甚至近千萬，所幸勞動部提供微型創業鳳凰貸款協助，目前改開行做干貝醬已逾10年，每年營業額逾300萬元。

勞動部提供微型創業鳳凰貸款，只要民眾為20歲至65歲婦女、45歲至65歲國民或20歲至65歲，且設籍於離島的居民，只要3年內參與政府創業研習課程達18小時，符合相關條件最高可申貸200萬元、利息目前為1.42％。

張協勝說，高中畢業後至軍校待了9年，一直在高山雷達站擔任軍職，未料在其擔任指揮官的某天，雷達站發生火災導致9名官兵死亡，隔年隨即被迫退伍，一開始創業電子加工業，好不容易稱過2年有盈餘後，卻碰到3個颱風、負債連連，苦撐幾年後最後負債近千萬。

後來意外看到干貝醬，因此投入製作，但不知如何保鮮，所幸微型創業鳳凰貸款顧問協助，並且順利貸款購買到高溫殺菌機等設備，才解決保鮮問題，營運至今已經10餘年，目前營業額每年逾300萬元。

據統計，去年共有627件微型創業鳳凰貸款件數成功核貸，平圴核貸77.5萬元，而整體逾未還則有約2％，勞動部勞動力發展署勞動力發展創新中心主任游明鑫表示，相較一般銀行信貸逾放比來的低。

勞動部勞動力發展署今天挑選「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「微型創業鳳凰」共33家集節成電子型錄，提供各界年節採買選擇。

(中時 )