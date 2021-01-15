蔡郁璇與補教名師高國華育有1女，但男方和陳子璇爆發「國道喇舌」事件後，讓她狠下心來斬斷多年婚姻，未料近半年因為月經沒有來，讓她趕緊到醫院做檢查，竟被診斷出子宮沾黏，未來可能無法懷孕生小孩，讓她聽聞此噩耗時情緒崩潰淚流不止，不過仍勇敢嘗試第2次手術，並於昨(14日)公布術後結果。

蔡郁璇透露去醫院做了手術後，原以為生活將步入正軌，未料月經依然沒來，因此選擇到大醫院再做檢查，醫生強調即便再做剝離手術，成功機率也不高，甚至子宮往後恐怕如同虛設，不會有月經也不可能懷孕，但她仍決定再嚐試一次手術，昨晚也公布術後結果，她表示感謝所有人的關心和打氣，才讓這次手術相當順利，而這次也讓她深刻體會到「有時候我們擁有的很多，只是自己不自覺，因此要好好珍惜所擁有的」。

後續的故事呢，真的更加悲慘😰 醫生宣告我是子宮沾黏， 所以我的月經流不出來。 除了每個月的例行肚子痛之外， 會比之前月經來更加疼痛，因為經血流不出來， 只能到處流竄。 所以，我決定在10月12日全身麻醉， 把沾黏的部份打開。 結果，我血管太... 由我是蔡郁璇發佈於 2021年1月9日 星期六

經過這次經歷，蔡郁璇深刻體會到女性朋友求子的心路歷程，原來內心竟是如此煎熬，呼籲身邊若有這樣的朋友，記得要為她們加油打氣，如果是自己的另一半，更要用無限體諒和寬容對待她，至於早已為人父母的人，她則是喊話：「請好好珍愛你的家庭，因為你比許多人要幸運幸福好多好多，祝你們一切順利」。

謝謝大家的關心🥺🥺 真的滿感動的， 看到這麼多的朋友們為我加油打氣🥰 可能是大家給我這麼多正能量和力量， 星期一的手術很順利❤️❤️ 一切平安，謝謝你們🥰🥰🥰 其實有時候我們擁有的很多，只是自己不自覺。 在失去的時候才知道要珍惜。 這次給... 由我是蔡郁璇發佈於 2021年1月14日 星期四

對此網友也再次留言為她打氣：「放鬆心情，身體自然會回應妳的想法」、「不需要為了有沒有小孩，而犧牲自己的健康」、「生命總有些遺憾，請不要失去希望和盼望，珍惜現在擁有的」。

(中時新聞網)