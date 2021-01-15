總統府前發言人丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「砲房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然，更傳出女方不勝其擾，曾拜託前立委張俊宏交陳情信給監察院長陳菊，但遭陳菊否認，對此，監委紀惠容今公布調查結果，沒有發現這封陳情信存在，目前是羅生門狀態。

監委紀惠容、王美玉經過4個月來的調查，確定將彈劾丁允恭，紀惠容表示，丁允恭的行為已經有辱官箴，以11票全票通過彈劾丁允恭。

對於外界最關心的陳情信部分，紀惠容表示有訪問到相關證人，當初因為丁允恭的騷擾，影響Y女和其男友A男的交往，所以A男拜託好朋友B男和B女的幫忙，看能不能透過前輩幫忙，B女第一時間就想到前立委張俊宏。B男承認，這是他和A男當時在立法院附近的咖啡廳討論出來的，A男用手寫出來的。當天張俊宏剛好出獄，所以他們想在張俊宏接風的餐會上，希望能透過張俊宏，將陳情信交給陳菊，冀望透過陳菊關係，約束丁允恭的行為。

至於這整個陳情信的經過，紀惠容表示，在那天餐會上，B男和B女都證實有將陳情信交給張俊宏和其女友黃小姐，當時張俊宏有收下，還稱使命必達，甚至後來還稱將信件交給前國安會秘書長邱義仁，但這番說詞遭到張俊宏和黃小姐的否認，張俊宏稱沒有印象，當天也沒聊到此議題。

紀惠容指出，之後她們監委也向陳菊和邱義仁求證，邱義仁覺得莫名其妙，到底怎麼一回事，而且張俊宏要交給陳菊自有管道，不用透過他；陳菊則表示，陳情信有管理系統，如果真的有收到這封信，她一定會處理，而且她和張俊宏沒有太多私交。

紀惠容更表示，她和其他監委去年9月也曾無預警到高市府新聞局、社會局調卷查詢，但並沒有看到這封陳情信的存在，所以現在情形有些羅生門。

(中時新聞網)