都市發展是一個城市成長的指標，因此各地都市紛紛興建發展目標。以台中為例，為了新興東、南、大里區的環水休憩廊道，並創造市民更好的生活感受，台中市市府推動「大康橋計畫」，以康橋上下游連結旱溪、大里溪水系，除了可以提升整體水域環境外，亦增加市民親水設施的範圍，也帶動興大康橋特區的周圍房價，而位在康橋河岸第一排，允將建設大里3期新案「允將康城」，預約消息一出即引起自住客熱絡詢問！

最初，「康橋計畫」的範圍是整治旱溪國光橋到積善橋間，但為了提升更好的水質及擴大親水設施，由原本的國光橋到積善橋1公里段上、下游延伸，範圍擴大到六順橋延伸至中投公路，打造居住環境優質的水岸藍帶。而因著此計畫也順勢帶動周遭建案熱度，知名允將建設於該區域陸續推出「允將康活」、「允將康泊」，更於今年第一季即將正式推出三期新案「允將康城」，該區域就位在大東南正核心，共享大里、東區、南區完整多元的生活機能，可謂超高CP值黃金生活圈。

鐵路高架帶動區域發展，大里、東區、南區完整多元的生活機能形成「大東南生活圈」。(圖/業者提供)

以自住客來說，生活品質及機能為久住的第一考量。「允將康城」位於擁有全能生活圈的大東南正核心，也就是市中心內非常精華的大里國光自辦市地重劃區，靠近最便利及最精華地段，且身處市中心卻能夠享有郊區才有的百米棟距，因此自12月開始預約以來區域客詢問度熱絡。而「允將康城」鄰近的東區則是涵蓋既熱鬧又知名的大型商場，包含秀泰影城、三井等等，以及靜謐、養心的湖濱山態園區，而藉由串連各大交通樞紐，開啟舊城區再生的「大車站計畫」也在此區域，未來勢必帶來更多人流及錢潮；南區則有國立公共資訊圖書館等等，而大里區屬明星學區，可優先讓孩子享有良好教育環境。這裡未來將興建捷運藍線與橘線，捷運藍線從台中火車站行經東區至太平，而橘線則是從火車站接到國光路至霧峰太平，打造便捷的交通路網。

「允將康城」預計2021年第一季公開，目前採開放預約，詢問度高。(圖/業者提供)

允將康橋系列旗艦推案，新案「允將康城」即位於大里區祥興路，樓層規劃為地上15層、地下3層，因前兩期新案便深受自住客喜愛，更是吸引不少軍公教以、醫護人員與科技新貴青睞，三期新案在房型規劃上有別於先前兩案，此次三期新案則規畫較適居且多元的2-4房之房型。該區段自住客剛性需求強大，再加上生活機能健全、環境優質，並看好未來發展趨勢，勢必成為爭相恐後的熱門物件！

(中時新聞網)