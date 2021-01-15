有關監察院彈劾本人之報告，本人聲明如下：

一、有關於局長室發生性行為一事，確屬不當，且有違市民大眾對公務人員行止之期待，對此除已辭去公職以為負責外，也再次向社會表達歉意。有關此部分，本人願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟。有關本人因施政表現所獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回。

二、有關部分人士指稱本人依仗權勢與Y女發生關係部分，監委調查與監委對媒體回應已明確指出，本人與Y女交往兩年時間係屬正常親密關係，並無所謂權勢關係可言。本人也要進一步強調，從未有依仗職務上之權力，在關係發生與進行中加以威嚇或利誘，相關臆測可以休矣。

三、惟監察委員對本人與Y女私人關係拉扯間，曾於臉書張貼照片、使他人知悉曾交往一事進行指摘，並稱之為「性騷擾」，深感不服。本人所張貼之照片非屬私密或裸露之照片，而是在公開場合（餐廳、且非包廂）兩人皆衣冠整齊之合照，以表達對當時感情狀況不穩定、懷念舊情之傷感，並無侵害Y女隱私可言。張貼照片時本人不但無婚姻狀態，且已與前未婚妻解除婚約並分手，貼出照片前一晚仍與Y女在外過夜發生關係，Y女表示對感情歸屬仍在考慮中，相關情事與簡訊證據早已提供監委知悉，而監委未予採納，法律見解顯有誤會。此行為亦與「性騷擾防治法」所定義之「性騷擾」全然不合，濫用此一詞彙，有侵害人民名譽權之虞。以同樣標準檢視，若如監委所言，「使他人得知曾交往之事實」為「性騷擾」之行為，則Y女亦曾向週刊爆料，此豈非對本人更嚴重之性騷擾。

四、另，有關監委指摘，在本人4月5日已婚後，仍持續「騷擾」Y女，但事實上在這段時間之中，甚至相當長一段時間，大多是Y女主動與本人進行通聯，並非本人單方面糾纏Y女。且Y女以看病、住院、生活費匱乏、新任男友無能協助種種之理由，向本人情緒勒索金錢援助。又，此後數年間，Y女亦曾透過簡訊及通訊，不斷表達想見面之意思，本人置之不理未回。究竟是何方在進行騷擾，其理亦甚明。此部分相關訊息通聯證據亦全數提供監委，監委忽視相關訊息令人遺憾。

以上，監委之「性騷擾」相關指摘，未免有依照性別刻板印象，先射箭再畫靶之結論；對於Y女在分手後主動通聯、索討金錢之事實，而非本人不斷騷擾一事，亦未公平揭露，本人亦深覺遺憾。調查報告此一部分內容，不僅無從達致台灣性別平等之發展，反而促使社會大眾誤解性別平權主義為偏狹的「唯性別正確主義」，其負面影響深遠。

(中時 )