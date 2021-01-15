告別式在台灣是喪葬習俗的一部分，但參加的過程及結束後，有許多要注意的禁忌，近日一名網友發問，「第一次參加告別式，有什麼要注意的？」不少人分享要注意的眉角，就有過來人分享，先前因為將告別式上的一物不小心帶回家，而發生車禍的慘痛經驗。

原PO日前在PTT上發文表示，從小認識的朋友前陣子過世了，不久後就是告別式，但這是他第一次參加，只知道服裝盡量以黑白色系為主、白包要包單數，「還有沒有其他細節要注意的？不確定對方收不收白包的話，提前問會不會很沒禮貌？抱歉問題有點多，先謝謝大家了」。

對此，網友們紛給出需要注意的事情，「服裝也不一定要黑白色系，素色即可，不要亮色之類的」、「不要說再見，結束後默默走掉或點頭致意就好，也不要喊人家名字」、「不要稱呼名字， 回去的時候不要直接回家」、「白包不要用新鈔，回家前去人多的地方走走」、「身上放些榕樹葉離開時找個地方丟掉，這是避邪作用」。

另外，有過來人分享慘痛經驗，「記得要把榕樹葉丟掉！我之前離開告別式後還拿著，結果在朋友載我回家路上出車禍…」。此外，有網友熱心提供，離開告別式會場後的正確作法，「回家用艾草洗澡，喪家發的毛巾和符紙是避穢用的，可以拿7片榕樹葉或芙蓉葉放口袋，回家路上丟掉，萬一找不到，帶些鹽巴，進家門時灑在自己身上，不要直接回家先到附近店家逛逛」。

(中時新聞網)