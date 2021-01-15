歹徒假冒監管科名義，要求被害人交付黃金。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名68歲邱姓婦人，去年7月接獲假檢警詐騙電話，指她涉及詐欺案件，需以房屋抵押辦貸款，將款項匯到指定帳戶，以證明清白等。邱女依對方指示，將北市大安區精華地段的公寓設定抵押辦貸款後，歹徒食髓知味，再謊稱她還涉及洗錢罪名，要邱女抵押第2間房屋辦貸款，要求她將款項以網路銀行方式，並約定匯款帳戶進行大額轉帳，藉以規避現行非約定轉帳限額，或以面交方式取得贓款。事後邱女因無力償還本金與利息，導致房產慘遭查封，總共痛失2180萬元。

台南另一名蔡姓家庭主婦，接獲假冒偵查隊長來電告知，佯稱其身分遭人冒用領取保險金，該款項已遭購買黃金，為證明她的清白，需以黃金預供擔保，蔡婦購買了5次、市價超過500萬元的3公斤黃金，依歹徒指示在巷口或橋下面交，直到家人接獲銀行來電關心時，詢問蔡婦才知她遭到詐騙。

刑事局165專線統計，近兩年假檢警詐騙手法有增加趨勢，且財損總金額均逾1億元以上，分析最多被害年齡區間為66到68歲，較以往平均65歲上升，顯示高齡族群一直為歹徒下手目標，且每年農曆年前1至2個月為最高峰。警方提醒，一般民眾非屬偵查不公開原則主體，建議家人間應互相關心與提醒，更勿任意聽從指示至銀行辦理約定帳戶服務，避免損害擴大，如有疑問應立即撥打165反詐騙諮詢專線。

(中時 )