受到去年秋季乾熱又逢近期連續寒流，影響甘藍等蔬菜生長與供應，且入冬後天冷火鍋需求及尾牙聚餐蔬菜買氣熱絡，近日價格上漲尚屬正常市場機制，而今天台北果菜市場蔬菜交易量1860公噸，較前一交易日增加343公噸，增幅22.6％，下跌2.9元、跌幅6.3％

台北果菜市場蔬菜交易量1860公噸，較前一交易日1517公噸，增加343公噸，增幅22.6％；平均每公斤交易價格43.1元，較前一交易日46.0元，下跌2.9元，跌幅6.3％；量增價跌為因昨日休市且近日天氣放晴回暖，蔬菜生長趨於正常，供應充裕所致。

隨著天氣逐漸放晴回溫，加上蔬菜產地受連續寒流影響輕微，各類蔬菜近期可逐漸回復正常供應。（農糧署提供／林良齊台北傳真）

農糧署說明，去年秋季乾熱又逢近期連續寒流，影響甘藍等蔬菜生長與供應，且入冬後天冷火鍋需求及尾牙聚餐蔬菜買氣熱絡，近日價格上漲尚屬正常市場機制，隨著天氣逐漸放晴回溫，加上蔬菜產地受連續寒流影響輕微，各類蔬菜近期可逐漸回復正常供應，而目前胡蘿蔔及洋蔥等根莖類蔬菜進入產期，價格親民，建議消費者可多多採購替代。

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