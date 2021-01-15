前總統府發言人丁允恭「渣男13招」大彙整。（圖／合成圖，素材取自本報系資料照、達志影像；陳友齡製圖）

總統府前發言人丁允恭遭爆任高雄市府新聞局長期間，上班時間把辦公室當「砲房」，訂婚後劈腿多女，且逼對方墮胎，引起輿論譁然。監委紀惠容、王美玉經過4個月來的調查，確定彈劾丁允恭。

紀惠如今日在記者會上表示，此為社會矚目、有辱官箴的案子；指控丁允恭的Y女與丁在餐會認識，丁承認女方（為他）兩次墮胎、且有在辦公室發生性關係，丁也認為這是不對的行為，因此他辭職負責。至於有無在辦公時間發生關係，丁否認。紀惠容並說，丁的行為已構成性騷擾。不過，丁允恭不認同監院此一調查結果，已發聲明表示遺憾，批這是「先射箭再畫靶之結論」。

針對彈劾丁允恭案，紀惠容今在記者會中直言，丁允恭交往複雜，其相關行為也有辱官箴。而回顧丁允恭被爆過去周旋在Y女，與據傳的調查員、已婚活動主持人等多位「砲友」間，曾有網友、媒體依所傳出情節，歸納出丁常慣用「渣男13招」，《中時新聞網》也予以整理，讓讀者了解當初丁允恭被揭露的行徑，是有多誇張。

1、2013年電視台Y女記者主跑高雄地方新聞，丁允恭2014年接任新聞局長，在某次餐敘中主動找Y攀談，Y女表示曾閱讀過也很喜歡丁寫的小說，丁也說喜歡她，隨即帶她離開KTV包廂到隱密處舌吻，讓Y女嚇一大跳。

2、丁允恭謊稱單身表示，後來Y女得知丁已與前妻嚴婉玲訂婚，時任高雄市長的陳菊也質問丁，但丁說仍和嚴交往但已悔婚。Y女發現丁左手無名指戴戒指，丁解釋是為仕途順利的「工作戒」，Y女嘆丁是第一個和她發生關係的男人，「所以我都聽他的」。

3、丁允恭被抓包劈腿4女，除女調查員，還有一名已婚活動主持人，而該女是丁的長期炮友，兩人常傳鹹濕對話。

4、丁允恭抱怨每天被4個女人「盧」，曾對Y女說「老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」

5、要求Y女穿露屁股蛋短裙、網襪、高跟鞋等性感衣物到局長室找他，Y女回想當時淚訴很丟臉，「像妓女一樣」。

6、同仁還在辦公時，丁允恭會拉Y女在局長室辦公桌發生性行為。

7、性行為後，丁允恭曾不斷重播Y女裸露影片，說「好喜歡看眉（妹）展露性慾的樣子」。

8、丁允恭遭爆不愛戴保險套，甚至要求Y女做子宮避孕器手術，但遭Y女拒絕。

9、Y女三度懷孕被要求墮胎，丁允恭稱孩子會阻礙他人生，直言「要是有你們，我人生就毀了，妳要看著我毀掉嗎？」

10、丁允恭曾傳訊息問Y女有沒有天天吃避孕藥。

11、第一次墮胎後，醫師提醒一周不能有性行為，丁允恭卻在術後第6天找她，且辦完事完就走。第二次墮胎Y女找同業借錢，當時發生台南大地震且正值過年，完全聯絡不上丁允恭。

12、兩人關係不能曝光，Y女得配合丁允恭空檔才能約會，憂鬱症復發。

13、2017年Y女與另一名男同業交往，決定與丁允恭分手，丁卻不斷糾纏甚至求婚，還在臉書Po出兩人合照，企圖干擾兩人交往。

(中時新聞網)