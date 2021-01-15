總統府前發言人丁允恭被爆出任高雄市府新聞局長期間，訂婚後劈腿4女，上班時間把辦公室當「砲房」，甚至多次逼對方墮胎，引起輿論譁然。監委紀惠容、王美玉經過4個月來的調查，認為其違反公務員服務法、性騷擾防治法，核有嚴重違失，確定彈劾丁允恭，全案移送懲戒法院。

丁允恭被爆出渣男行徑，把高雄市政府新聞局辦公室當砲房後，旋即請辭下台，歷經監委紀惠容、王美玉4個多月來的調查，監察院於今年1月7日召開彈劾審查會，通過彈劾丁允恭，昨日在教育及文化委員會通過調查報告。

紀惠容表示，丁允恭於2013年訂婚，隔年3月25日就任高雄市新聞局長，於同年3月11日的餐會後，與Y女交往，丁坦承在局長辦公室、辦公桌、職務宿舍與Y女發生性行為，並承認「不應該」。

至於是否在辦公時間發生性行為，紀惠容說，丁允恭被問到此時說，「或許她（Y女）指的是午休，不知道她怎麼界定，畢竟政務官不用打卡，也許時間有超過一點」。

監委去年9月立案調查時，欲了解的爭點是丁允恭有無利用新聞局長的身分，進行權勢交往，以及有無有辱官箴情事，王美玉表示，權勢性侵須符合利用權勢進行性交，被害人雖同意該行為，但是基於屈從，由於丁允恭與Y女曾是男女朋友，不符合權勢性侵的要件；紀惠容也說，不是因為工作關係出問題，而是親密關係出問題，很難界定權勢性侵。

紀惠容說，丁允恭與Y女分手後，丁仍持續透過LINE挽回Y女，丁承認在2017年2月27日有意在臉書上傳兩人合照，雖然10分鐘後隨即下架，但已遭媒體截圖報導，讓Y女感到敵意與受到冒犯，造成Y女後續工作困擾，丁甚至於2017年4月5日結婚後，仍未停止騷擾，這已構成法定的性騷擾。

紀惠容指出，丁允恭未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，違失情節重大，全案已移送懲戒法院審理；另，高市府未就丁允恭違反公務員服務法等不當性為主動了解調查，請高市府檢討改進；同時已針對核發丁允恭的三等功績獎章，請政院重新檢視獎章條例的規定。

(中時 )