高齡88的國寶級漫畫家劉興欽在國父紀念館舉辦「童心‧鄉情─劉興欽88回顧展」上午熱鬧開展，他親臨現場與粉絲們見面。包括主辦單位客委會主委楊長鎮、國父紀念館館長王蘭生，以至於所有在場的老中青嘉賓觀眾，甚至從8歲到88歲，一路看他漫畫長大的小朋友大朋友齊聚一堂，場面相當溫馨。

國寶漫畫劉興欽88回顧展，老中青粉絲齊聚拾回童心。(戴志揚翻攝)

國寶漫畫劉興欽88回顧展，老中青粉絲齊聚拾回童心。(戴志揚翻攝)

今年虛歲88歲的劉興欽，既是台灣第一代國寶級連環漫畫家，也是台灣擁有最多專利的發明家，還是開發多種創意教具的教育家，如今更是為客庄常民文化留下豐富資產的藝術家，在各種不同專業領域，都樹立了極為可觀的標誌性成就。

為了表彰並推廣客家前輩藝術家的創作成就，客家委員會今年特別邀請劉興欽舉辦創作回顧展，展出民俗畫、雕塑等新作，以及過往經典的漫畫和發明，觀眾可以再次回味劉興欽老師精采繽紛的創作生涯。

客委會主委楊長鎮致詞時表示：「客委會在2008年即頒給劉老師最高榮譽終身貢獻獎，表彰劉老師在漫畫創作上，對保存客家文化所做的卓越貢獻。這次很榮幸能為劉老師舉辦大型創作回顧展，歡迎大家一起來感受劉興欽老師超越時空的魅力。」

「劉興欽老師是一位很會說故事的人，」國父紀念館館長王蘭生表示：「無論是用水墨或漫畫，甚或是文字表現，都能傳達出獨特的劉氏幽默及趣味。這次展出作品，無論是他個人的童年趣事，早年客庄人與人之間相處、相互疼惜的情誼，都在他的作品裡表露無遺。」

開場表演邀請到客籍音樂人謝宇威演唱〈缺牙扒〉和客語版〈月夜愁〉。〈缺牙扒〉是謝宇威創作的客家童謠，經典藍調和弦將這首童謠詮釋得既戲謔又爽快！而台語老歌〈月夜愁〉以客語演唱，也帶來全新的聆聽感受。知名聲樂家簡文秀與劉興欽是多年好友，特地上台表演一曲，為開幕記者會更添驚喜。

此次展覽分成五大展區：民俗畫展示區共展出44件水墨作品，呈現早期客庄的生活樣態、民俗風情與地方產業等，配合劉興欽的打油詩，每件作品都值得仔細欣賞品味。這次特別展出全長750公分，有客家版清明上河圖美譽的〈台灣喬遷圖卷〉，描繪出一家搬遷、全村動員的和樂景象，洋溢濃厚的人情味。

漫畫創作區則展出1968~1969年《機器人比賽》及《機器人看病》全册原稿，為劉興欽少數仍保存完好的長篇漫畫原稿。連載於報刊雜誌的胖小豬、電視迷、小八哥、棒球迷、小貝貝及小青系列，則是劉興欽早期創作的系列。其中《光榮的污點》原稿是劉興欽少數短篇漫畫，為首次公開展出。

銅雕作品區共展出10件雕塑，創作元素均取材於民俗畫，作品栩栩如生，活靈活現，相當討喜。

發明創作區，則展出劉興欽多項發明專利與作品， 其中以「海浪發電」技術在德國業已落實使用，授權美國玩具大廠製作的「機器人自學機」，則已在美國熱賣40年。

另外現場還設置有情境互動區，設有多款AR拍照場景，觀眾可以選擇置身於民俗畫，或是進入漫畫世界，與機器人、大嬸婆進行拍照互動。復刻的火車站背景取材於民俗畫〈百種貨物掛身上〉，觀眾可以體驗早年火車上叫賣的情境，別有一番滋味！

「童心‧鄉情─劉興欽88回顧展」展期僅兩週，自1月15日至31日，於國父紀念館博愛藝廊及文化藝廊展出。1月23日（週六）還將舉辦藝術講座，請到劉興欽老師本尊、大辣出版社總編輯黃健和、漫畫家阿推，進行跨世代對談，歡迎各界朋友蒞臨參與。

(中時新聞網)