現代有很多男性覺得財力是最重要的優勢，只要有錢就沒有追不到的女人，偏偏就有那麼一些人根本不在乎對方是不是有錢人，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，雙魚座、獅子座、摩羯座的女人非常難追，如果抱持著「有錢就是大爺」的心態，只會碰一鼻子灰！

▍1.雙魚座

雙魚座的女人對於愛情有非常崇高的憧憬，比起錢，他更在乎男人是否對自己付出真心和愛情，這些才能給他安全感；除此之外，排第二名的依然不是錢，雙魚女是外貌協會，長得好看比有錢更重要，如果有男人因為自己的財力豐富就覺得能追到雙魚，真的是大錯特錯！

▍2.獅子座

現代很多男性覺得只要有錢就有女人緣，這種人去追獅子座絕對會失敗，獅子女談戀愛從來不管對方是不是有錢人，甚至許多時候獅子女還比對方有錢！獅子沒感覺就是沒感覺，砸錢也換不到他的注意。想要搞定獅子女，有錢沒用，人品好、長相順眼、能力強的優秀男性才會讓他感興趣。

▍3.摩羯座

摩羯女很愛錢，非常愛錢，但他只喜歡自己努力賺來的錢，不喜歡在經濟上依賴男人，憑摩羯座女人的努力和工作能力，他們原本就不缺錢，因此不會為了錢去談戀愛。對摩羯女來說，被男人養很沒面子，也沒有安全感，因此如果有男人想用花錢的方式博取摩羯女的好感，請儘快放棄這個想法，因為完全沒用！

(中時新聞網)