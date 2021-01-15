台南一名女子小芳（化名）2018年5月某日深夜被媽媽的男友載回租屋處後，對方趁小芳因精神障礙服用安眠藥睡去後，深夜在關燈的房間內，用手電筒照亮小芳身體，並掀開上衣親吻胸部，小芳當下驚醒趕走他，決定提告；該男在法庭上辯稱是對方誘惑他、主動掀上衣、要求性交易，法院最後判該男2年有期徒刑。

判決書指出，該男載小芳回到租屋處後，因為小芳患有精神障礙需服用助眠藥物，等到對方吃完藥後入睡約30分鐘，他用手機的手電筒功能照對方的身體，並掀開衣服親吻左乳；小芳感覺有異後驚醒，發現對方正在做猥褻行為，當場痛罵並將該男趕走，事後向警方報警提告。

但該男在法庭上辯稱，小芳穿著暴露，主動將上衣掀開要求他舔，之後還詢問要不要性交易，他當場拒絕，小芳之後說要吃安眠藥睡覺，他為求自保決定離開，全盤否認猥褻行為。小芳則說，該男長期照顧她和母親，因此她吃完安眠藥後很信任對方，沒想到睡著後竟感覺到對方親臉及舔乳房，她馬上驚醒將對方趕走、封鎖電話等。

法院一審時依乘機猥褻罪，判該男2年徒刑，檢方不服上訴2審稱，該男未盡長輩之責開導，反而利用小芳信賴、趁機猥褻，造成對方心理受到嚴重傷害，出現急性壓力症狀，犯後矢口否認，原審量刑過輕。台南高分院再次勘驗相關事證後，認為該男原審有期徒刑2年，已屬中度量刑，難認有過輕情事，因此審酌後駁回上訴，全案仍可上訴。

(中時新聞網)