即使去年受疫情影響，不過日職球團談薪仍是很大方，日媒《THE DIGEST》統計了截自目前為止日職今年薪水前10名，其中前9名年薪都破4億日幣，而入圍最多的則是剛拿下四連霸的軟銀，包下其中4名，合計年薪拿了19.2億日幣。

《THE DIGEST》統計了截自目前為止公布的今年年薪前10，第一名正是巨人隊菅野智之，昨日推估以年薪8億日幣續留，打破日職史上最高年薪紀錄，也連續3年霸佔最高薪選手。

軟銀則有4人入圍，分別為第2名巨砲柳田悠岐6.1億日幣、第6名後援投手森唯人4.6億日幣、第7名三壘手松田宣浩4.5億日幣、第9名先發投手千賀滉大4億，光這4人合計19.2億日幣。

軟銀鷹守護神森唯人是加薪幅度最大的選手，他連續6年登板50場以上，去年成為史上第6位「百救援、百中繼」投手。千賀滉大則最勵志，從原本育成選手的年薪270萬日幣，一路成長晉升億元男，今年年薪4億，比過去育成時期成長148倍，是育成史上首見的成功例子。

10名之外也有不少選手年薪3億日幣以上，包含養樂多隊青木宣親（3.3億日幣）、廣島鯉魚鈴木誠也（3.1億日幣）、西武獅増田達至、樂天金鷲則本昂大、巨人隊陽岱鋼、中日龍大野雄大、廣島鯉魚菊池涼介等5人都是「3億男」。

１位 菅野智之（巨人／先發投手）：８億日幣

２位 柳田 悠岐（軟銀鷹／中外野手）：６億1000萬日幣

３位 淺村榮斗（樂天／二壘手）：５億日幣

坂本勇人（巨人／遊撃手）：５億日幣

山田哲人（養樂多燕子／二壘手）：５億日幣

６位 森唯人（軟銀鷹／救援投手）：４億6000萬日幣

７位 松田宣浩（軟銀鷹／三壘手）：４億5000萬日幣

丸佳浩（巨人／中外野手）：４億5000萬日幣

９位 千賀滉大（軟銀鷹／先發投手）：４億日幣

10位 中田翔（日本火腿／一壘手）：３億4000萬日幣

(中時 )