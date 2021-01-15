高雄惡火！母護嬰逃生墜樓 釀3死 獨留1歲嬰搶救中

高雄市鳳山區今晨四時許，一棟5層樓透天厝一起惡火奪走祖媳孫3命，火警當時，武姓母親站在三樓外牆窗台，一手抱著一歲女嬰，一手緊抓窗條，在烈火中等待救援15分鐘後，因火焰逼近，縱身跳至鋁梯時，不幸踩空墜地身亡，卻緊抱著愛女不放，左右鄰居目睹這一幕鼻酸不已。

據現場目擊民眾描述，洪女在三樓外牆窗台等待救援時不斷叫喊:「救命」，神情相當驚恐無助，雖然一手抱著一歲大的女兒，但另一隻手卻緊抓著窗戶邊條不放，看似害怕一鬆手，兩人就會一起墜地，等待救援中，民眾頻頻對著洪女吶喊：「不要跳！不要跳」。

洪女好不容易苦苦支撐了15分鐘，終於等到警消架起逃生梯，但在最後一刻卻疑似高溫火勢遭逼近太熱，迫使洪女縱身跳至鋁梯時失足踩空，母女雙雙自3樓高處墜落地面，現場目擊者嚇得發出驚呼聲。

目擊者指出，當時武女還沒爬到梯子，鋁梯離她還有約1公尺左右「她最後應該是太燙才會掉下來，那時火都快衝到她的腰，她掉下來的時候，是背對著外面的！」武女在生命的最後一刻，仍以肉身緊緊護住懷中女嬰，事後救護人員上前急救時，武女因傷重不治，而女嬰雖一度沒有心跳，但事後被救回，惟其傷勢仍相當嚴重，到院後昏迷指數僅有3分，且有腦水腫情況，暫時無法進行手術，只能先給予強心針等藥物，盼她能夠先撐過關鍵24小時。

(中時新聞網)