有車有房還不夠！一名男網友分享，相親認識了前女友，兩人交往不到一周，他就被甩了，原因竟是女友媽登門拜訪，得知他擁有BMW X6以及預售屋，擔心貸款壓力龐大，女兒婚後無法只當家庭主婦、周末出去玩以及偶爾出國，便要求女兒回去相親。引發網友熱議，許多人紛紛安慰，兩人對話截圖中就有很多細節，往好處想是你避開了一個公主。

一名男網友在臉書社團《爆怨公社》發文分享，透過相親認識前女友，兩人交往第二天，女友的媽媽就登門拜訪，看到門口的BMW X6劈頭就問「是你的車？」原PO表示車子是他自己買的以後，對方接著問說「聽你媽說，你還有買預售屋？」

男網友指出，前女友的媽媽得到肯定回應後，竟繼續追問「要繳車貸又要繳房貸，這樣負擔不會太大？」雖然他當下感覺很差，但仍耐心回應「還過得去！我不太會亂花錢，也有做些投資。」怎知，隔天女友的態度卻急轉彎，突然變得愛理不理了。

女友媽登門拜訪後，女友態度急冷漠，詢問對方後，女生坦承，因為媽媽希望她可以過好日子，而媽媽並不覺得他有能力負擔這樣的生活。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友表示，交往第五天的晚上，他忍不住詢問對方態度急轉彎的原因。從原PO分享的對話中可見，女方坦承，因為媽媽希望她可以過好日子，婚後不工作，做個全職家庭主婦帶小孩，假日可以出去玩，甚至還有能力出國。而前女友的媽媽就是不覺得他有能力負擔這樣的生活。

有車有房還不夠，女友媽登門拜訪，男因3件事情慘被甩。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友也說，經過那天的深談之後，即便他表示經濟方面會再想辦法，但女友卻就此消失了，根據家長那邊聽到的八卦是，她又和別人相親了，讓原PO忍不住大嘆「原來有車有房還不夠被肯定啊！」

貼文也引發網友討論，「沒事的，你值得更好」、「只是婉轉得拒絕」、「還好沒繼續下去，否則『請神容易，送神難！』」、「字裡行間已經透露端睨」、「人帥就不是問題」、「你應該要開心！差點養到一個公主耶」、「價值觀不同，日後必定無法相處。所以 『門當戶對』 是很重要的事」。

(中時新聞網)