英國去年11月經濟較前一月衰退2.6%，為去年疫情爆發最嚴重時期的四月出現衰退以來，首次再次出現萎縮。去年第二波疫情再起，為防堵傳染病擴散，新的封鎖措施限制了許多商業活動。

英國國家統計局在周五公布了GDP衰退2.6%的數據，然該數據遠低於路透調查經濟學家預測的萎縮5.7%。

英國央行預測，去年最後三個月的財季，季度經濟將出現超過1%的萎縮。而英國在今年一月開始了新的封鎖管制，英國經濟可能會陷入雙底(double-dip；再次下滑)的衰退。

英國央行在11月擴大債券購買計畫到9000億英鎊；行長貝利(Bailey)仍在本周表示，是否需要進一步的刺激，現在談還太早。

英國至今的經濟已經較疫情前萎縮8.5%。

周五的數據也顯示11月經濟年減8.9%，表現優於路透調查的年減12.1%。該數據在去年4月出現最大崩跌，商業的關閉，讓四月GDP年減25%。

11月的衰退主要為服務業部門帶動，該部門較10月減少了3.4%，繩但節前為期四周的禁令，讓餐廳、酒館、非必要商店關閉。

(時報資訊)