連5日走高並創30年新高的日經指數，15日早盤走弱。不過，台灣半導體龍頭台積電在公布有史以來，最好的一季獲利後，也激勵日本同業股價，同時抑制大盤跌勢。不過，午盤過後跌勢加大，日經225指數收28,519.18點，下跌179.08點，跌幅0.62%。東證股價指數收1,856.61點，下跌16.67點，跌幅0.89%。

中止日線可望連六紅美夢的日經指數，15日無法續創30年新高，但已連三周走揚，累計漲幅為1.35%。除日本以外的亞太市場，午盤後也陸續走弱。似乎對拜登新的1.9兆美元紓困案，有利多出盡之意。

三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley)表示，從前一日交易近尾聲時可以看出，投資人已經覺得短線過熱。不過，大盤走跌只是短期現象，因為從台積電驚人獲利來看，晶片需求還是很強勁的，而這也足以支撐股市。14日，台積電公布有史以來最好一次的季獲利數字。同時，台積電也上修財測目標，並增加資本支出。美國費城半導體指數受到激勵，創下歷史新高。

日本晶片族群表現亮眼，精工愛普生(Seiko Epson)上漲7.32％，東京威力科創(Tokyo Electron)上漲3.91％，愛德萬測試(Advantest)一度上漲4.25％，最後收高2.76％。

佳能（Canon）大漲8.39%，是日經中漲幅最大的一檔股票，因公司上修財測，可望高出市場預估值的兩倍左右。

儘管公司高層表示，第一季營業利益比疫情爆發前賺得更多，但成衣商迅銷集團（Fast Retailing）還是下跌2.85％。

汽車族群也走弱，跌2.11％的速霸陸（Subaru），成為缺料停產的最新一個受難者。豐田汽車下跌1.65％，本田汽車也下跌2.88％。

(時報資訊)