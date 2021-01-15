下周國際新聞事件
01/18 周一 日本11月工業生產終值
01/19 周二 德國12月通膨報告終值
歐元區11月經常帳
業績報告:美銀、高盛、網飛
01/20 周三 美國11月整體淨資本流動
英國12月通膨
歐元區12月通膨終值
MBA抵押貸款申請
業績報告:摩根士丹利
01/21 周四 API原油庫存報告
日本12月進出口貿易收支
澳洲12月就業報告
日本央行利率決議
日本央行季度展望報告
歐洲央行利率決議
美國請領失業給付人數報告
美國12月新屋開工/建築許可
費城Fed製造業指數1月
業績報告:IBM、英特爾
01/22 周五 Markit澳洲1月製造業/服務業/綜合PMI初值
日本12月通膨報告
Jibun Bank日本1月製造業/服務業/綜合PMI初值
英國12月零售銷售報告
Markit歐元區1月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國1月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit美國1月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國12月成屋銷售
(時報資訊)
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