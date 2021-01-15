下周國際新聞事件

01/18　周一 日本11月工業生產終值

01/19　周二 德國12月通膨報告終值

歐元區11月經常帳

業績報告:美銀、高盛、網飛

01/20　周三 美國11月整體淨資本流動

英國12月通膨

歐元區12月通膨終值

MBA抵押貸款申請

業績報告:摩根士丹利

01/21　周四 API原油庫存報告

日本12月進出口貿易收支

澳洲12月就業報告

日本央行利率決議

日本央行季度展望報告

歐洲央行利率決議

美國請領失業給付人數報告

美國12月新屋開工/建築許可

費城Fed製造業指數1月

業績報告:IBM、英特爾

01/22　周五 Markit澳洲1月製造業/服務業/綜合PMI初值

日本12月通膨報告

Jibun Bank日本1月製造業/服務業/綜合PMI初值

英國12月零售銷售報告

Markit歐元區1月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國1月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit美國1月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國12月成屋銷售

《國際金融》歐股連3漲 政局衝擊義大利股市
34年老牌《新新聞》停刊 轉型網路版

(時報資訊)

#美國 #製造業 #服務業 #綜合 #PMI