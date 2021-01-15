和碩(4938)本周股價回神，單周漲幅近2成，外資近2個交易日明顯加碼，今收盤價站上8字頭，股價創近2年來新高。美系外資出具報告，給予「加碼」評等，目標價88元。看好和碩電動車相關產品出貨，未來幾年的年複合成長率都將會在50%以上。

外資指出，和碩先前股價表現不如大盤，主要是受到市場對iPhone 12 mini需求不如預期的影響。今年上半年和碩的業績表現的確可能受到iPhone 12 mini的銷售影響，但此一負面因子已經反應在股價上。從中長期來看，市場似乎忽略了和碩在電動車的成長潛力，以及持續改善子公司獲利的優化管理。對於立訊切入iPhone代工可能對和碩的威脅，至少今年還看不到。

和碩的子公司包括景碩(3189)、華擎(3515)等在去年對獲利發揮了強勁的挹注，未來2年也仍維持金雞母的角色。而在電動車方面，這是長期的成長動能，和碩已經將電腦系統、電子模組和充電設備出貨給美國電動車客戶，初期雖然電動車營收占比不高，但對毛利率和獲利的改善將相當顯著，未來幾年和碩在電動車相關出貨的年複合成長率都將會在50%以上。

(時報資訊)