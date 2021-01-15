關於媒體詢問監察院今日發布丁允恭彈劾案，總統府發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監察委員的相關調查。

前扁辦主任：專斷惹民怨 將走下坡
劉柏良被下台 議員批中央不尊重

(中時 )

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