丁允恭被彈劾 府：尊重監察院 16:082021/01/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關於媒體詢問監察院今日發布丁允恭彈劾案，總統府發言人張惇涵表示，相關當事人已有所說明，總統府尊重監察院職權及監察委員的相關調查。 前扁辦主任：專斷惹民怨 將走下坡 劉柏良被下台 議員批中央不尊重 (中時 ) #監察院 #丁允恭 #彈劾案 #總統府 #張惇涵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《彈劾震盪》川普彈劾案太搶眼 拜登百日新政恐遭殃 11:232021/01/15 國際 漏油未報？ 台塑化：未達通報要件 04:102021/01/15 產業．科技 馳向眾神領域《跑跑卡丁車》全新主題「奧林帕斯」正式開放 15:192021/01/15 科技 川普痛批 彈劾案是惡毒獵巫 04:102021/01/14 國際大事 《彈劾震盪》冷眼看國會暴動 川普被彈劾 梅蘭妮亞好忙 13:582021/01/15 國際 彭蕙仙快評》噴口水的不是楊志良 14:442021/01/15 短評 6大禁忌宅住了就倒楣 風水師警告：再便宜都別買 12:332021/01/15 運勢 愛犬遺體被當廢棄物 飼主怒轟未依流程處理 14:422021/01/15 生活 影／【有辱官箴】 彈劾丁允恭 監委：丁認在辦公室發生性行為、女方為他墮胎2次 已屬性騷擾 11:292021/01/15 政治 專家傳真－同款不同師傅！ 尊重專業才是關鍵 04:102021/01/15 專題周報 《彈劾震盪》要不要痛斬川普白宮路 共和黨傷透腦筋 10:242021/01/15 國際 政治熱門新聞 陳時中、楊志良最新網路民調曝光 這一人變化巨大 - 政治 陳時中拒公布北部醫院後 網看完民調狠嗆2字 - 政治 【有辱官箴】嗆Y女把自己變聖人 丁允恭妻不忍了：對彼此始終坦承 - 政治 影／綠營民眾當街嗆聲萊牛 羅智強正面迎戰：敬佩這位朋友 - 政治 【有辱官箴】丁允恭遭彈劾 辦公室Y女回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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