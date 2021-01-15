物理治療師林惠玲示範第二招【擴胸運動】：站立姿，雙手放頭後方，挺胸、雙手往後牽拉，每下維持15秒，做15下。（柯宗緯攝）

物理治療師林惠玲示範第三招【按摩枕骨下肌】：平躺，將小球置於枕骨下肌位置，可用手協助固定小球，給予壓迫，維持30秒。此區域較敏感，使用輕的力道至感覺微酸、微緊即可。（柯宗緯攝）

俗話說「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，但現在醫師打破這個觀念。高雄30歲上班族長期用電腦工作，近來出現劇烈偏頭痛，轉動頭部還會劇痛，吃了止痛藥也無解，就醫後才知是「頸因性頭痛」，透過物理治療後才緩解肌肉緊繃。

收治該案的「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師林惠玲指出，這名病患最近只要長時間上班就會偏頭疼，吃了止痛藥後，仍時常復發，經診斷確認是頸因性頭痛，原因是姿勢不當而引起肌肉緊繃。

她指出，頸因性頭痛是因上頸椎疼痛皮節分布在頭部，而脖子筋膜與頭部相連，只要脖子常處於壓力不當位置，使得肌肉緊繃，連帶頭部跟著痛。除職業因素外，學生或3C重度使用族群，都是好發族群。

如何分辨是「頸因性頭痛」？林惠玲提及，一般為單側偏頭痛，會從脖子及肩頸開始延伸至頭部，因頸部動作，如長期低頭、抬頭或不當姿勢而引發，因脖子動作使症狀改變。在脖子疼痛處觸摸會有硬塊或條索。而伴隨同側肩頸和上臂僵硬或疼痛，屬於中等疼痛，不會到頭痛欲裂的程度，疼痛發作時間長短不定。

林惠玲表示，這類患者若只服用止痛藥，只能治標不治本，常易反覆發作。長期之下，將因頭痛無法專心，影響工作與學業。她建議接受儀器治療及徒手物理治療，尤其以徒手治療的效果最佳，提供三招運動，縮下巴運動、擴胸運動、按摩枕骨下肌，以緩解頭痛並減少復發。

第一招【縮下巴運動】：兩眼平視前方，然後將整個頭往後平移，可以用雙手合十置於下巴前方做輔助，每下維持15秒，做15下。

第二招【擴胸運動】：站立姿，雙手放頭後方，挺胸、雙手往後牽拉，每下維持15秒，做15下。

第三招【按摩枕骨下肌】：平躺，將小球置於枕骨下肌位置，可用手協助固定小球，給予壓迫，維持30秒。此區域較敏感，使用輕的力道至感覺微酸、微緊即可。

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