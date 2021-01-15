知名網紅宛宛兒有D罩杯傲人上圍，還有翹臀長腿的曼妙身材，儘管有穩定交往中的男友「哥哥」，但她直率又不造作的個性依然獲得粉絲支持；宛宛兒平時就會在社群平台分享美照，日前曬出和男友的甜蜜泡湯照，兩人赤裸緊貼的畫面尺度超大，讓網友看了都超害羞。

宛宛兒15日在IG發文放閃，提到因為最近天氣冷就變得愛泡湯，並PO出和男友泡湯的照片曬恩愛，也開心地說，「泡完全身桑桑的，2021/1/14情人節快樂」（1月14日是日記情人節）；從宛宛兒的字句中能感受到她沉浸在愛情的喜悅，以及泡湯舒服的氛圍。

宛宛兒大方曬出泡湯照，水底下若隱若現的美腿太犯規。(圖/ 摘自宛宛兒IG)

宛宛兒和男友赤裸緊貼的畫面，也讓粉絲看了超害羞。(圖/ 摘自宛宛兒IG)

而平時就很大方展現自己的宛宛兒，這次泡湯照更養眼，有別於其他女星留念泡湯照可能會圍著圍巾，其中一張她在水中的自拍照，像是興奮到模糊，水底下的一雙美腿若隱若現，全裸尺度直逼18禁；另外有一張她緊貼男友胸前，兩人赤裸靠在一起的畫面也不禁讓人看了臉紅心跳。

儘管尺度大突破，從宛宛兒各種姿勢和角度，都能看出她有小心避免走光，男友的臉也用一張貼圖遮住沒讓他曝光；這系列泡湯照也讓不少網友超激動，直呼「太犯規了」、「這湯泡的好甜喔」、「後面露了一點」、「身材太好」、「好幸福喔」、「鴛鴦戲水」。

有粉絲也忍不住表示，夏天能看宛宛兒曬各種清涼照，沒想到冬天也能見到泡湯美照，真的要被宛宛兒辣暈了。

(中時新聞網)