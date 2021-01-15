高雄中山工商15日舉辦餐飲管理科成立20周年的畢業生成果展，並邀請多達50多位的畢業校友回到學校給學弟妹們勉勵打氣，其中更找來老乾杯集團料理長劉偉忠返校演講，提供學弟妹們在餐飲界的建議，學生們紛紛表示受益良多。

成立20周年的中山工商餐旅群，目前已有17間專業教室、43位專業教師，8間烘焙、中餐、西餐、飲調、中式麵食等合格乙丙級檢定教室，20年下來，總共累計培育出1萬6000千名餐飲科學生，不少中山工商的畢業校友在學界、業界都占有一席之地。

中山工商校長林昭億表示，適逢餐飲科成立20周年，校方特別將畢業成果展擴大舉辦，活動中除了有嘉年華盛會、時光長廊、得獎作品展示等，更找來傑出校友劉偉忠與學弟妹們分享理念和成功秘訣，「借鏡別人的經歷，是走向成功的快捷方式」，劉偉忠展現人生的價值，一步一腳印，從成功到卓越，奮鬥過程值得借鏡，也希望藉由經驗分享，讓全校師生有所啟示。

劉偉忠廚藝生涯經驗豐富，不僅僅是乾杯集團料理長，也曾是料理之王名廚導師、食在好開運節目主廚、愛爾達電視主廚大聯盟行腳主持人，也曾出版年菜食譜，更走訪過20個國家辦理聖多美普林西比民主共和國前後任總理、大使晚宴。

劉偉忠表示，因為接觸廚藝讓他視野更加開闊，人際關係也更加豐富，更讓自己的發展之路多元化，他勉勵學弟妹無論如何都要給自己設立目標，不管做什麼，只要是對的，就堅持下去，三心二意等於沒動作，成功之路相當難走，唯有堅持才能戰勝一切。

(中時 )