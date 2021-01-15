中國人民銀行副行長陳雨露15日表示，2021年穩健的貨幣政策會更加靈活精準且合理適度，繼續保持對經濟恢復必要的支持力度。人民銀行會保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，以適度貨幣增長支持經濟持續恢復和高質量發展。

陳雨露表示，基本匹配並不意味著完全相等，也就是說，M2和社會融資規模增速可以根據經濟形勢和宏觀經濟治理的需要，略高或者略低於名義經濟增速，以此體現中長期內貨幣政策的逆周期調節。

2020年經濟面對疫情的嚴重衝擊，人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策，沒有採取量化寬鬆等非常規的貨幣政策措施。人行資產負債表的規模也基本保持穩定。

在這個基礎上，貨幣政策將更靈活適度、精準導向，因應疫情爆發以來，宏觀形勢的高度不確定性，使金融運行保持基本平穩，與大陸經濟潛在產出水準平衡協調。未來人民幣匯率有升有貶、雙向浮動將成為常態，既不會持續升值，也不會持續貶值。

(工商 )