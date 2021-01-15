沿中捷搶地！台中捷運綠線雖因故障延後通車，不過，預計2021年2月初完成零件更換，使通車時程明朗化。隨著捷運建設邁向收割，建商早已在中捷綠線沿線的重劃區，展開激烈的搶地肉搏戰！根據房仲業者統計，中捷綠線行經的八大重劃區，2020年土地交易坪數逾4.4萬坪，交易總金額破400億元大關創新高。

其中，七期重劃區貢獻超過271億元，土地平均單價229.3萬元，總交易金額和單價都居八大重劃區之首；至於交易總坪數最多的是十三期重劃區，土地買賣逾1.2萬坪，堪稱最有潛力的重劃區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析指出，台中晉升捷運都會的同時，民眾逐捷運而居的態勢也愈來愈明顯，業者遂順應此趨勢，前進捷運周邊購地，加上不少長期養地的地主，評估地價上漲的利潤已符合預期，趁建設兌現之際，將原本做餐廳、摩鐵、停車場之用的土地獲利了結，帶動綠線沿線的七期、北屯機廠等重劃區土地交易加溫。

奪下交易總金額與平均地價雙冠王的七期重劃區，為台中市政中心所在，主客觀條件佳，自然是兵家必爭之地，交易單價也頻創新高；而位於捷運末端站的北屯機廠特區，表現也頗為亮眼，土地單價一舉從59萬衝上79萬元，年漲幅達33.8％，榮登台中2020年土地「漲價王」寶座。

台灣房屋松竹十一期特許加盟店東黃鉦凱指出，台中多數新興重劃區皆採低密度開發，容積率僅120至180％，但北屯機廠的土地容積率達250至350％，且享有20％的時程獎勵，利用強度較其他新重劃區高出一倍，讓建商趨之若鶩；加上2020年北屯機廠成交的區域，多屬容積率高、土地面積大、可獲得整體開發獎勵的完整街廓土地，平均地價漲幅因此特別鮮明。

十三期的土地單價雖僅2字頭，卻是中捷沿線2020年交易面積最大的區域，年漲幅也有7.1％！

台灣房屋南屯好市多特許加盟店長吳怡君表示，十三期重劃區自2019年底起公告禁止移轉，僅在2020年7、8月短暫開放，在有限的交易時間內即衝出破萬坪的土地交易量，足見其潛力。

十三期2020年交易的土地，多以公共設施保留地為主，使得土地單價平均2字頭。

由於十三期位居台中鬧區、烏日高鐵特區之間的中樞地帶，可同時享有市區機能與重劃遠景，還具備台鐵大慶站與捷運綠線交會的雙鐵利多，且有多座景觀橋樑為交通及環境加分，因此住宅用地每坪單價約33至38萬元，鄰近大慶站、八期重劃區的區段價格更佳，估計未來上看5字頭，吸引許多建商在土地價漲前搶先卡位。由於十三期重劃區預計2021年完成土地分配，後續發展更備受期待。

(工商 )