竹南照南國中小學西側明德街沿線，因屬私人土地成為停車空間，竹南鎮公所將籌資改成人行道，供學生安全通行。（謝明俊攝）。

竹南鎮公所籌資將海口國小校門口前打造成學童安全通道。（謝明俊攝）

竹南鎮照南國、中小學是竹南鎮內學生數最多的校園，但校園緊鄰的明德街因私人土地成為停車空間，使得學生上下學必須與車爭道，竹南鎮公所籌措9千多萬元經費，要將此處及海口國小等3所學校打造安全通道，維護學生進出校園安全。

竹南鎮照南國小學生多達1800多人，是全苗栗學生最多的前三名學校之一，照南國小與國中共用同一校區，兩校學生合計超過3千人，每逢上下課時間，加上前來接送的家長、才藝班接送車，可用萬頭鑽動來形容，因此，校區週邊的人行道完整與否，直接關係到學生們的進出安全。

照南國中小學的西側緊鄰明德街，早年學校在籌設時，緊鄰學校圍牆邊一道寬約2米、長達百餘米的長條形土地是屬於私有土地，卻因故一直未能徵收納入學校用地，時日既久，就變成路旁停車位，供人停放私人車輛，學生上下學行經明德街時，往往為了閃避停車，須走到車道上，形成與車爭道的情況。

兩校爭取改善明德街設置安全走道已有多年，但始終因經費無著而停擺，竹南鎮長方進興上任後，指示公所擬具計畫向內政部營建署爭取預算用來改善人行環境工程，獲營建署核定補助8千多萬，鎮公所自籌1千3百多萬，共計9千8百餘萬元，用來打造包括照南國中小學在內3校的安全通道。

明德街因涉私人土地，所以由校方及家長會出面與地主洽商，立即獲得地主首肯，由校方租用10年，取得土地使用權，再整建成人行步道，提供學生及來往行人通行。

另外，海口國小因校門口右側緊鄰保福路有一道溝渠加蓋，使得路幅不足另外興建人行道，在校方的請求下，竹南鎮公所也將這條安全通道列入優先施作項目，加上列入第2期施作工程範圍的大埔工業區內科專2路、5路及7路的人行道優化工程，以學生安全為優先考量的安全人行通道將是竹南鎮公所未來一年重要施政之一。

(中時 )