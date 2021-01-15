高雄YouBike 2.0大獲民眾好評，目前全市共建有849處場站，並提供8,300輛的公共自行車供市民租借使用，YouBike 2.0的騎乘人次也在14日正式突破500萬大關，這位第500萬人次租借的幸運民眾竟是首次騎乘，他將獲得3000元加值金及獨家限量紀念卡。

YouBike 2.0在去年7月正式營運，高便利性、高可及性讓使用人次節節攀升，並在去年12月創下單月運量100萬人次的紀錄，交通局在本月進行「尋找第500萬幸運之星」活動，原本預估下周才可以達成，沒想到提前在14日就突破500萬人次大關，預計今年6月將會達成1000萬使用人次的紀錄。

據了解，這位第500萬使用人次的幸運之星，在10日才完成會員註冊，14日首次騎乘剛好成為第500萬使用人次的幸運得主，這位幸運民眾當天下午2時31分在高雄榮總站借車，騎到重愛公園（文慈路側）站還車，目前高市府交通局與微笑單車公司正積極與這位幸運兒聯繫，在他前後各2位租借的民眾，也將獲得其他贈品。

交通局長張淑娟表示，目前高雄YouBike 2.0註冊會員票卡數超過42萬，經過數據統計發現，平日騎乘主要為通勤、通學等，周末則是觀光休閒使用的高峰期，熱門場站前3名為捷運中央公園至高雄女中、捷運凱旋站至時代大道中華路口、高雄醫學大學至捷運後驛站，這也顯示高雄YouBike2.0已經深入市民日常生活，未來將持續加密補白設置公共自行車租賃站。

(中時 )