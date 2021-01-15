農委會主委陳吉仲（右三）至北門區錦湖里勘察洋香瓜災情。（劉秀芬攝）

低溫加病蟲害，北門區洋香瓜歉收，農民嘆只剩３成可收。（劉秀芬攝）

農委會擬補助洋香瓜隧道塑膠布資材費等每分地共5200元。 （劉秀芬攝）

新年來連續3波寒流，台南市洋香瓜也傳出受害，農委會主委陳吉仲15日至北門區錦湖里勘災，發現部分洋香瓜受除受低溫影響外，病蟲害亦危害植株，當場決定除請台南農業改良場輔導耕種管理，將補助隧道塑膠布、有機資材每分地4000、1200元。

台南農改場表示，北門部分地區連續栽種高經濟作物洋香瓜多年，導致病蟲害密度高，容易感染病毒病，土裡有線蟲、根螨，部分田區植株為早期根系褐化造成生長不良，存活的植株於葉背發現銀葉粉蝨，植株呈現老葉黃化。

陳吉仲現場也指示台南農改場，於現地小面積示範栽種洋香瓜，提供栽培模管理用藥技術讓農民依循。

至於農民洋香瓜下半年來因乾旱歉收，又遇上低溫寒害，農委會農糧署將補助隧道塑膠布每分地4000元；補助肥料等有機資材每分地1200元。

陳吉仲也提醒農民，去年起南部乾旱少雨，農友可向農水署嘉南管理處申請補助裝設蓄水設施40萬元。此外，農委會將研擬洋香瓜農業保險保單，補助一半保險費，希望日後農友加入保險，保障天災時收益。

(中時 )