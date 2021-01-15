韓國遊戲大廠NCSOFT推出《天堂M》的續作《天堂2M》，近期在台灣事前預約開跑，一周內預約人數突破120萬，創下台灣手遊史新紀錄，代表遊戲正式上線的日期也不遠。不過，這次《天堂2M》並不是由遊戲橘子（6180）代理，而是由韓國原廠自行營運。未來是否與台灣本地第三方金流業者合作，也還要視韓國原廠決定。

遊戲橘子在2017年底在台灣代理營運韓國NCSOFT旗下手遊《天堂M》，打破多項台灣手遊歷史上營收、同時上線人數等多項紀錄，也帶動2018年橘子營收一舉突破百億元、賺逾一個股本。根據AppAnnie最新報告指出，《天堂M》推出已滿3年，但截至2020全年，仍是台灣市場中收入最高的遊戲，可見其IP力道與遊戲生命週期與一般手遊不同。

NCSOFT為韓國遊戲大廠，成立於1997年，總部設於韓國首爾，曾開發出多款暢銷的遊戲，其中包括了《天堂》（Lineage）、《天堂2》（Lineage2）、《永恆紀元》（AION）、《劍靈Blade＆Soul》以及《天堂M》（LineageM）、《天堂2M》（Lineage2M）等作品。

NC Taiwan則是成立於2003年8月，與遊戲橘子合資，2007年NCSOFT由橘子手中買回部分持股。2020年橘子陸續出清NC Taiwan剩餘持股，目前橘子已無NCSOFT持股，NC Taiwan為NCsoft全資子公司。

NC Taiwan尚未公布《天堂2M》正式推出的時間，iOS App Store平台上顯示的預定推出日期為2021年2月4日，但實際開服的時間還待官方宣布的正式消息為主。海外遊戲來台灣發行，遊戲內的金流將以App Store、Google Play雙平台為主，未來是否串接台灣本地的金流廠商如智冠MyCard、橘子Gash等，未來將以NC Taiwan公布的官方資訊為主。

以NCSOFT公布2020年第三季財報來看，《天堂M》仍是營收貢獻最多的遊戲，貢獻2,452億韓圜（約新台幣69億元），其次則為《天堂2M》，貢獻達1,445億韓圜（約新台幣41億元），是推動NCSOFT營運的兩大重要產品。

NCSOFT在2020年第三季的財報電話會議中就已預告，《天堂2M》將於2021年在台灣推出。而《天堂2M》作為《天堂M》的續作，遊戲尚未上線就先在台灣市場造成轟動，根據NC Taiwan公布的數字，1月8日開放事前登錄開始，短短7天預約數量就達120萬，創下台灣手遊史上新紀錄，預期遊戲推出後將有望在台灣取得好成績。

(工商 )