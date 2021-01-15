嘉義市長黃敏惠（中）向農委會主委陳吉仲（左）說，萊豬進口，人心惶惶。（廖素慧攝）

嘉義市肉品市場設備使用多年，仍是老派拍賣方式運作。（廖素慧攝）

嘉義市肉品市場設備老舊。（廖素慧攝）

萊豬叩關，中央編130億促養豬產業轉型，市長黃敏惠、立委王美惠15日都爭取補助以改善嘉義市肉品市場，農委會主委陳吉仲表示，配合政策多補助就多，而立法院曾說萊豬進口會衝擊國產肉市場，但如今怎麼質疑肉價高漲？希望不要有非專業以外因素介入。

陳吉仲說，年關近，肉品需求增大，肉品價格季節性波動，是過去5年或10年都是合理區間，是豬農及消費者能接受的範圍，且盤點過，過年之前所有雞鴨鵝豬魚肉水果蔬菜都會供應無虞，下周會公布年節供應農產品的數量。

陳吉仲強調，3、4個月以前立法院說萊豬進口，會造成產業衝擊、價格崩跌，但如今怎麼質疑價格高漲，希望關心農產品價格，不要有專業以外的因素介入，這樣反而會造成市場價格波動。

陳吉仲說，百億基金已送行政院核定，4年130億預算，以嘉義市肉品市場為例，針對整個屠宰市場通路編列42億，農委會全力支持嘉義市肉品市場更新為符合HACCP標準及冷鏈通路的現代化設備，提供更優質安全的國產豬肉品。

陳吉仲說，42億屠宰場通路經費補助，已決定補助嘉義縣朴子市肉品市場20億，嘉義市肉品市場補助改善老舊設備，只要符合HACCP標準，會補助拉高，且高於原則一半以上，配合政策越多補助就越多。

王美惠說，嘉義市肉品市場設備老舊，希望中央補助讓設備更新更好，相關設備可以一次到位，使用10年甚至20年。

黃敏惠表示，萊豬進口，人心惶惶，嘉義市全力配合更新肉品市場設備，希望農委會多補助，且嘉義市全力推廣國產豬，供應學校食材的廠商更提供百萬擔保金，保證使用國產肉品。

(中時 )