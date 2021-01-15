胡、陳2嫌在超商外觀察被害人。（警方提供）

本月12日中午，39歲胡姓、25歲陳姓男子在新北市板橋南雅南路超商外觀察剛提款的被害人，再尾隨被害人到公司電梯行搶，得手8萬3000元後逃逸，警方連日追捕，陸續逮捕2嫌，犯嫌供稱，贓款平分後均已用罄，偵訊後全案依搶奪罪嫌送辦。

12日中午12時許，胡、陳2嫌尾隨黃姓被害人到板橋四川路的公司，與被害人一起進入電梯，待電梯到達5樓開門瞬間，胡嫌立即控制被害人行動，搶過背包交給陳嫌，陳嫌搜刮背包內8萬餘元現金後，將背包丟還被害人後逃逸。

板橋警分局獲報後成立專案小組，沿路調閱監視器影像，發現犯嫌為躲避查緝，沿途丟棄作案時穿著衣服及布鞋，經比對相關資料，鎖定2嫌身份全力追緝。

昨（14）日下午，警方查出胡嫌在三峽區另涉持槍恐嚇取財案件，經佈線在三峽將胡嫌查緝到案，起獲改造槍枝及毒品。陳嫌則於今天凌晨4時許，在中和區住處遭逮。

2嫌到案後互指受對方指使，供稱搶得贓款用於吃喝及買毒，已全部花完。偵訊後，警方依搶奪、槍砲及毒品罪嫌送辦。

(中時 )