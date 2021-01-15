後龍國中校門遭地主封鎖，迫使校方另闢校門。（謝明俊攝）

後龍國中校門遭地主封鎖，學生出入必須與車爭道。（後龍國中提供／謝明俊苗栗傳真）

每位學童上下學必經學校周邊通路，少數學校因早年建校的歷史因素，或是附近交通幹道修建，無法設置安全通道，出現人車爭道的問題，對學童安全形成莫大威脅，使得近年來地方政府與教育單位莫不卯盡全力來解決這個問題，部份學校卻遇到地主因故惡意封路，忽視學生安全，令人不禁搖頭。

頭份國小的運動場因緊鄰頭份市中正路，校門口兩側原設有紅磚人行道，但至運動場處因圍牆緊貼著中正路，空間不足設置人行道，所以學生由後校門離校時，往往就得與車爭道，尤其遇到上下班時間車流較多時，見到年幼學童緊貼車水馬龍行走，令人捏把冷汗。

因此，頭份市長羅雪珠上任後積極建置校園周邊的學童安全通道，爭取經費將頭份國小以及其它2所國小周邊建置新的人行道。竹南鎮公所也非常重視這項議題，積極推動建置學校安全通道計畫，已成苗栗縣內多個鄉鎮市公所的重要施政計畫。

由於許多學校建校時間前後不一，部分學校因天然地形影響，或是歷史因素所致，甚至用地取得困難以及經費無著，無法讓學校周邊建置安全人行通道，都有賴縣府及鄉鎮市公所合力解決。

在苗栗縣過去傳統觀念中，學校是地方所極度重視的場所，許多新設學校所需土地，往往都是由地方人士捐助完成，但在時空環境的改變下，許多民眾不再重視支持學校，例如，後龍國中竟發生原地主為了迫使校方徵收部分校地，不顧學生進出校門的安全與便利，擅設圍籬禁止師生進出，使得學校必須另闢校門的奇特情事，讓人見了不禁搖頭。

(中時 )