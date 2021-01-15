近日財政委員會審查預算，民進黨立委林楚茵等人質疑國營事業台灣金控和台灣菸酒公司預算案，編列紅十字會總會團體會員會費，原擬刪除該筆預算，紅十字會指出，感謝參與的團體及個人會員，長期繳納之會費，皆用於支持國內外人道工作。紅十字會所作所為光明磊落，不負任何人託付。

針對有媒體報導指出，林楚茵稱「中華民國紅十字會從以前便爭議不斷，在用人及經費使用方面都有許多不良紀錄…」，紅十字會表示，已多次對外說明澄清並經媒體揭露在案，此次又繼續傳播不實、誤導社會視聽、傷害為國內外人道盡心盡力，備受讚譽的國際性人道組織，痛心遺憾。

紅十字會提及，一直以來本於獨立、中立、公正之原則，盡忠職守，積極從事人道工作，在國內外扶助弱勢，傳遞來自各方的愛心，如去年新冠肺炎疫情期間，為了強化醫療防疫能量及幫助弱勢，紅十字會捐贈N95口罩5萬8,400個、隔離衣1萬500件、護目鏡4,000只及醫療口罩、檢診手套等多項物資給23所醫院及9縣市消防局。

紅十字會也提供6萬個抗菌香皂及4萬瓶茶樹精油酒精給全台弱勢家庭提升防疫能力；另提供7,000箱食物箱、經濟援助及子女教育補助支持全台7,279戶次以上弱勢家庭度過難關。

(中時 )