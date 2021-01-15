蔡英文總統15日下午參訪美商寶蘊凌科網路科技公司（Linker Networks）位於台南市中西區友愛市場的「台南辦公室暨人工智慧發展中心」，樂見在台南傳統市場中，一家擁有技術能量且已在AI國際產業鏈中佔有一席之地的新創公司在此萌芽茁壯，成功讓台南人才接軌國際專案，也讓友愛市場晉升國際級AI技術中心。

陪同參訪的台南市長黃偉哲表示，2019年下半年起邀請Linker Networks前來台南設立AI技術發展據點，期盼藉由Linker將國際大廠AI技術合作經驗帶來台南，並與台南在地需求結合，協助台南軟體人才接軌國際專案，也因此促成2020年市府與該公司合作發展「台南市AI登革熱防疫平台」，將這幾年台南卓越的登革熱防疫成績AI化，以科技解決民生問題。

蔡英文總統參訪Linker Networks台南辦公室暨人工智慧發展中心。（研考會提供／洪榮志台南傳真）

Linker Networks創辦人謝源寶（持麥克風者）向蔡英文總統展示自動駕駛成果。（研考會提供／洪榮志台南傳真）

Linker Networks創辦人謝源寶告訴蔡英文說，沒有人相信傳統市場裡藏著一家國際級AI團隊，並靠著AI自動標註成為台灣唯一入圍美國微軟總部汽車產業鏈的2020年度夥伴。

謝源寶還提及Linker在新冠肺炎疫情期間，仍能逆勢成長拿下LG、Samsung、Bosch、SK Telecom等國際大廠的訂單；同時，Linker更不遺餘力強化與在地人才的結合，包括與國立成功大學簽署「跨領域AI與人才培育」合作意向書、與新冠肺炎暴發時製作「口罩地圖」的熱血工程師吳展瑋及其團隊「好想工作室」共同開發AI應用解決方案等，創造南台灣AI技術應用與軟體人才更豐富的期待及發展空間。

市府研考會主委戴偉峻指出，Linker Networks的AI人工智慧發展中心，擁有許多年輕的工程師隱身在友愛市場4樓為AI發展打拚，成立近1年已經培育逾300名在地青年學子，期待Linker Networks及這些南台灣的年輕人，也期待中央、地方攜手，一起在未來提供更大的舞台，讓古都台南真正翻轉，成就「科技古都」，迎向國際市場，創造專屬台南的科技舞台。

研考會強調，未來數年將是AI結合5G技術落地的重要時刻，中央、地方政府、產學界都將竭力合作，奠定未來產業發展基礎，堅實軟體人才技術能量積極拓展海外市場。

(中時 )