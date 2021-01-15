李翊君將於農曆年後全台巡演。（寬宏藝術提供）

李翊君去年12月在台北國際會議中心一連舉辦2場演唱會，精彩表演傳出好口碑，在中南部歌迷敲碗辦巡迴的要求下，李翊君評估自己的體力，決定將在農曆年後獻出人生第一次的台灣巡迴演唱會，於3月起分別在高雄、台南、台中舉辦「李翊君2021翊如既往巡迴演唱會」；終於解鎖人生清單，她坦言心情複雜，一方面很興奮可以挑戰自己，但另一方面又害怕，「最主要還是擔心疫情，希望所有觀眾都可以在沒有擔憂的心情下來觀賞」。

台北2場演唱會，李翊君豪砸逾千萬元升級硬體及軟件，除了有大型LED屏幕和地屏，她還身穿3D列印的超長裙襬，炫目漸層效果搭配地屏上的放射光芒，噱頭與氣勢十足。接下來的3場巡演，李翊君表示：「絕對原汁原味，還會增加其它的節目內容，我很感動有這次機會，所以很有誠意，絕對要讓觀眾值回票價。」她對節目內容有信心，唯獨面對疫情使不上力，「我不希望大家來看我的演唱會，還要提心吊膽，希望疫情可以結束，大家恢復正常生活」。

她心心念念著疫情，但對自己的體力不擔心：「隨時都準備好了，我不會因為要表演而特別去訓練，任何時候，隔天就可以上場。」李翊君保持天天運動的習慣，數十年如一日，不管再忙再累，她每天都會進行半小時以上的快走，若天候不佳，就在家中伸展或做深蹲訓練肌力，養成好體能，隨時保持備戰狀態。「李翊君2021翊如既往巡迴演唱會」門票18日早上11點20分開賣，購票洽寬宏售票系統。

(中時 )