桃園市議員王浩宇罷免案明登場，罷王車隊下午1點出發掃街，發起人唐平榮則在下午4點率主要幹部、志工，前往中壢香火鼎盛的仁海宮參拜，為明日投票祈福。唐呼籲，雖然近期出現本土病例，但總部會堅守防疫準則，「全副武裝」前往投開票所，期媽祖能保佑投、開票一切順利。

唐平榮指出，過去一年，全球遭受疫情影響，全台灣人民過得相當辛苦，此趟前來，除祈求媽祖保佑國泰民安，儘速走出疫情陰影，也期望神明能保佑明日投開票過程，能夠順順利利，讓中壢重返光榮。

「盡人事、聽天命！」唐平榮表示，雖然許多支持者擔心疫情影響投票率，但總部持樂觀心態，除將遵照指揮中心與市府的規定，也會提醒中壢選民無論天氣好壞，都能將口罩戴好，「封宇無阻」的去投票。他也提醒，務必要攜帶身分證、投票通知單、印章，勇敢投下罷免票，掃除不適格的議員。

另，針對近期民眾向總部反應，自己未收到投票通知單，甚至向里長索取投票通知單遭拒。唐平榮說，相信中壢各里長皆會嚴守行政中立，但民眾反應的相關資料，會在投票後轉交給主管機關。

(中時 )