以電影《以你的名字呼喚我》走紅的34歲好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer），去年才和前妻伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers）離婚，沒想到最近卻遭爆料是有吃人癖好的變態，還要求女性當性奴，儘管他矢口否認，卻還是有不少人證實此事，如今連前女友都看不下去發聲。

艾米漢默遭爆料，和前妻離婚後常在網路上搭訕女性，還自稱是「百分之百的食人族」，表示想切掉對方腳趾收藏在口袋，更坦白喜歡玩暴力性愛遊戲，包括SM，還會將活生生動物的心臟直接切出，趁溫暖的時候吃掉，甚至有人爆出他沉迷喝人血。

30歲前女友寇特妮伍切克維琪耳聞此事後透露，她和艾米漢默是在去年6月透過朋友認識的，她坦承對方很有魅力，但一開口就能感受到侵略性，沉迷於SM與性奴的幻想，還曾對她說：「我想打斷你一根肋骨，之後BBQ再吃掉它。」就連寇特妮的手受傷，艾米漢默的反應都很不尋常，對傷口又親又舔。

艾米漢默前女友寇特妮也忍不住發聲。(圖/翻攝自寇特妮伍切克維琪臉書)

寇特妮直言，交往期間艾米漢默的行為相當奇怪，分手後還因此接受長達30天的心理治療，雖然她無法判斷那些訊息的真假，但似乎也不感到意外，另外，艾米漢默的前妻得知消息後也坦言，她一開始並不相信這些傳言，直到後來慢慢發現是事實，讓她感覺十分震驚又噁心，痛批前夫根本禽獸。

(中時新聞網)