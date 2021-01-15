A股15日個別發展，上證指數接近持平收市。投資氣氛仍活躍，兩市成交額合計人民幣（下同）1.04兆元，連續10日超過兆元。總結1月11日當周，滬指累計微跌3點，終止連升4周。

香港信報報導，上證指數早段一度高見3,589點，升23點，漲幅為0.66％，其後轉跌，最低見3,533點，跌32點，跌幅為0.9％，15日全日收市報3,566點，升不足1點，漲幅為0.01％，成交額為4,803.44億元。

深成指15日全日收市報15,031點，跌38點，跌幅為0.25％，最低見14,772點，跌298點，跌幅為1.98％；最高見15,120點，升50點，漲幅為0.33％，成交5,561.36億元。

滬深300指數15日收報5,458點，跌12點，跌幅為0.23％；創業板指數報3,089點，升不足1點，漲幅為0.02％。

各類股普遍造好，金融、有色金屬、煤炭、化工股升逾1％；電力、房地產、石油、鋼鐵股靠穩；水泥股偏軟。

(工商 )