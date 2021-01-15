友霖（4166）15日宣布擴大與美國Supernus藥廠（Nasdaq：SUPN）的合作！繼抗癲癇和偏頭痛藥物Trokendi之後，2021年再獲Supernus技轉生產SPN-812的過動症新藥505（b）（2）（新劑型新藥），開啟雙方第二項合作案。由於SPN-812即將在上市，法人預期將為友霖添加營運動能。

友霖表示，Supernus在2019年第四季已展開此藥物對於成人過動症治療的試驗，證實主要療效指標在統計學上有顯著意義，未來若取得藥證後，將可用於治療青少年以及成人。該項藥物未來取得美國FDA核准後，將由友霖誼產供應美國市場，且不排除擴展至其他國家。

根據Supernus的資訊，在美國約有610萬名被診斷為過動症的兒童及青少年，也需要非刺激性的藥物之治療選擇，如果獲得FDA批准，SPN-812將是過動症近十年來新藥。SPN-812四個關鍵的臨床試驗均顯示，ADHD-RS-5的總評分在第一周就明顯降低，並一直持續到臨床研究結束，並且過動/衝動和注意力不集中的量表也都有所改善。

友霖因擁有「多層次藥物釋放技術（MPRT）」專利平台和特殊的生產設備，能將快釋和緩釋等不同釋放速率的微粒結合在一顆藥物中，先以流動床造粒乾燥機進行多層次藥物包膜、再以多功能膠囊充填機充填不同微粒至同一膠囊，達到服藥後快速發揮藥效並持續24小時的效果，符合Supernus藥品的藥物動力及生產需求，因此，即將在美國上市的SPN-812新藥也委由友霖製造。

法人表示，友霖擁有獨特的專利技術和研發團隊，已成功開發和生產多項505（b）（2）新藥，並且不斷獲得研發型新藥公司委託研究開發和生產（CDMO/CMO），目前已和漢達簽約合作，未來將更積極尋求與此類型公司合作開發和生產505（b）（2）新藥，擴大產品類別及海外市場，提供更好的藥物和選擇，滿足病患的需求。

(工商 )