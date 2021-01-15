內政部移民署於今（15）日上午11時在11樓大禮堂舉行卸任、新任署長的交接典禮，內政部徐國勇部長親臨主持監交，徐國勇首先對卸任署長邱豐光表達肯定與謝意，並說明新任鐘景琨署長資歷完整，自移民署成立即歷任國境事務大隊、中區事務大隊及副署長等內、外勤業務，對於移民署各項勤業務相當熟悉，期許未來能在既有勤業務基礎上開創新局。

新任署長鐘景琨，中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、71年特種考試警察人員考試乙等考試行政警察人員優等，歷任前內政部入出國及移民署國境事務大隊副大隊長、大隊長、專勤事務第二大隊大隊長及移民署中區事務大隊大隊長、副署長等職務，鐘署長自96年入出國及移民署成立即從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富、法令熟稔、學養俱佳，接任署長職務，實至名歸。

鐘景琨署長表示，接任署長一職，擔負的責任更加重大，未來將持續落實防疫工作、強化邊境管制、加強外來人口安全管理，並提升資訊系統效能等相關機制，以最嚴謹的態度落實人流管理及確保國家安全。另將致力於人才培育，提升各項服務品質，營造友善環境，適時檢視各項政策成效與執行方案，以期精益求精，開創新局。

(中時新聞網)